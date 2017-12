O Ibirapuera é o maior parque de SP?

Apesar de muitos acharem que o Ibirapuera é a maior área verde da cidade, isso não é verdade. Os 1,5 milhão de metros quadrados do nosso principal parque são superados em 50 vezes pelo Parque Estadual da Cantareira, na zona norte da capital. Entre os municipais, o Parque Anhanguera, no extremo noroeste do município, é o maior, com 9 milhões de metros quadrados.

Mesmo perdendo em tamanho, o Ibirapuera é o campeão de visitação: chega a receber 150 mil pessoas por fim de semana.