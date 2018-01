O guia de SP das antigas

Com 95 fotos do francês Jean Manzon (1915-1990), o livro ‘Guia Pitoresco e Turístico de São Paulo’, publicado pela Martins Fontes em 1949, traz um apanhado do Estado naquele período.

Na época distribuído gratuitamente aos passageiros de voos Vasp – “empresa que é autêntico orgulho de São Paulo”, como não à toa frisa um dos verbetes –, o livro é bilíngue. Alguns exemplares ainda podem ser encontrados em sebos paulistanos; os mais bem conservados na faixa de R$ 50.