O Ford dos violões

Este Ford modelo A, de 1928, era o veículo oficial da tradicional fábrica e loja de instrumentos musicais Del Vecchio – fundada pelo luthier italiano Angelo Del Vecchio, em 1902, no centro de São Paulo. Atualmente, o veículo pertence à coleção do arquiteto Marcos Cardoso, de 52 anos, e pode ser conferido, ao lado de outras 200 e tantas preciosidades, em uma garagem-museu, a Box 54. Fica na Estrada Gregório Spina, 341, Galpão O, no Distrito Industrial de Araçariguama – a 54 km de São Paulo. Mais informações pelo site www.box54.com.br ou pelo telefone (11) 4204-1280. O ingresso custa R$ 25.