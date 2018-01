O famoso crime do Castelinho da Rua Apa

__________________________________________

Finalmente, as obras de restauro do Castelinho da Rua Apa, simbólica construção próxima ao Elevado Costa e Silva, começaram – uma vez recuperado, o imóvel vai funcionar como um anexo da instituição Clube das Mães do Brasil. Coincidentemente, também acaba de ser lançado o livro ‘O Crime do Castelinho: Mitos e Verdades’, de Leda de Castro Kiehl, em que a autora expõe sua versão para a tragédia que ocorreu no endereço em 1937, com a morte de Maria Cândida dos Reis e de seus dois filhos, Armando e Alvaro.