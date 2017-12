O edifício oficial

Desde 2004, é neste histórico prédio ao lado do Viaduto do Chá que o prefeito de São Paulo dá expediente. O Edifício Matarazzo, também chamado de Palácio do Anhangabaú, tem 14 andares, 46 metros de altura e 27,8 mil metros quadrados de área construída. Foi projetado pelo arquiteto italiano Marcelo Piacentini (1881-1960) para, inaugurado em 1930, tornar-se sede das Indústrias Matarazzo.

Seu telhado verde, muito antes de a ideia ser tendência ecologicamente correta, sempre chamou a atenção. Antes de ser cedido à Prefeitura, o edifício pertenceu ao Banco do Estado de São Paulo, o Banespa – por isso, muitos o chamam de Banespinha.