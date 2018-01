A quinta edição do projeto cultural Rua ao Cubo vai ocorrer no Largo da Batata do dia 1º ao dia 14 de novembro. Trata-se de uma estrutura multifuncional, com dimensões de 3m x 3m x 3m, que pretende propor experiências culturais e de convívio. Dentro do cubo, estão previstos shows, debates, workshops, oficinas criativas, exposições, biblioteca e projeções noturnas. Mais informações podem ser vistas em www.belarua.com.br.

