O corretor em cartaz

Corretores de imóveis apresentam novo empreendimento. Na SP Escola de Teatro, o que parece um estande de vendas de apartamentos é, na verdade, a nova peça do Coletivo Pi: ‘O Retrato Mais Que Óbvio Daquilo Que Não Vemos’, que aborda a questão da especulação imobiliária, em um passeio-intervenção pelas ruas do centro de São Paulo.

A peça fica em cartaz até 12/12, com apresentações aos sábados (20h) e domingos (19h) e saídas da Rua Marquês de Itu, 273, Vila Buarque. É grátis, mas se recomenda chegar com 20 minutos de antecedência para retirar ingressos. A organização da peça-itinerante também sugere ao público que compareça com roupas leves, bolas e mochilas pequenas.

Focado em intervenções urbanas e performances, o grupo Coletivo Pi existe desde 2009.