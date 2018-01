O diretor de fotografia Virgílio Roveda, mais conhecido como Gaúcho, começou sua carreira há 50 anos. No início, fiscalizava a renda de cinemas de bairro de São Paulo – cada dia em um canto da cidade. Enveredou por todas as áreas do meio: foi produtor, diretor, operador de câmera, eletricista, maquinista, assistente de montagem… A história desse faz-tudo do cinema brasileiro está no livro ‘O

Coringa do Cinema’, de Matheus Trunk (Ed. Giostri, 160 págs., R$ 42).

