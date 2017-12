O cinema da Consolação

DO FUNDO DO BAÚ



O Belas Artes nasceu em 1967 – no mesmo local onde antes funcionava o Cine Trianon –, quando a Companhia Serrador fez uma parceria com a Sociedade Amigos da Cinemateca. Ao longo das décadas, tornou-se ponto de encontro de uma legião de cinéfilos paulistanos. Foram muitos altos e baixos – inclusive um incêndio que, em 1982, destruiu as então três salas do cinema; e uma interdição pelo Departamento de Controle do Uso de Imóveis, o Contru, também nos anos 1980. Fechado desde 2011, o Belas Artes reabre neste sábado (19), com novo patrocínio.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de julho de 2014

