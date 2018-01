O cemitério gigante

Um dos 21 cemitérios públicos municipais, o de Vila Formosa, na zona leste da cidade, é a maior necrópole da América Latina. São 760 mil metros quadrados, mais do que o dobro do segundo colocado entre os paulistanos – no caso, o de Vila Nova Cachoeirinha, com 350 mil metros quadrados. No gigante cemitério de Vila Formosa, há 87 mil sepulturas – se considerado este quesito, o segundo no ranking é o de São Luiz, com 40 mil.

Responsáveis pelo trâmite diário de enterrar os defuntos, são cerca de 50 coveiros – ou, oficialmente, sepultadores – no Vila Formosa. A missão deles é abrir covas com cerca de 2 metros de comprimento, 1,5 metro de profundidade e 80 centímetros de largura. Em média, ali são enterrados 25 mortos por dia. Em funcionamento desde 1949, no local já foram realizados 1,5 milhão de sepultamentos.