O caos do Metrô paulistano na manhã de hoje teve uma consequência no mínimo inusitada: passageiros se viram obrigados a andar, a pé, entre uma estação e outra. As imagens abaixo foram postadas pelo usuário do Youtube (e do Metrô) williamfcosta.

