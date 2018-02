O bolo mais famoso de SP

Foto e informações enviadas pela Assessoria de Imprensa da Fundação Bunge, que guarda um acervo bacana de imagens em seu centro de memória:

“O bolo mais famoso de São Paulo, que já rendeu reportagens até em jornais e televisões da Europa, foi idealizado em 1985 por Armando Puglisi, mais conhecido como Armandinho do Bixiga. Esta história que completa 28 anos em 2013, está registrada em imagens nos acervos do Memorial do Bixiga e pelo Centro de Memória da Bunge, que patrocinou a festa nos anos de 2006 e 2007.”