O Bexiga, muito antes da Vai-Vai

No início do século 19, a região às margens do córrego Saracura foi ocupada por um quilombo – no mesmo local, hoje é a sede da escola de samba Vai-Vai. De acordo com o livro ‘Bexiga – Um Bairro Afro-Italiano’ (Editora Annablume), do jornalista e pesquisador Márcio Sampaio de Castro, o local era conhecido como “quadrilátero negro” e “pequena África”. Após a Abolição, uma outra leva populacional negra ocupou a mesma região – libertados, eles acabaram se instalando em endereços preteridos.