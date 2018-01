O Auditório Ibirapuera deve ganhar as hipnotizantes imagens do vídeo abaixo na noite deste sábado (17):

As projeções serão feitas pelo United VJ’s, coletivo de artistas multidisciplinares – encarregados do ‘video mapping’ da cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio. A ação no Auditório Ibirapuera é parte da programação do Samsung Conecta SP_Urban. Mais informações e programação neste link.