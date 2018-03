O abajur da vizinha

FOTO: ALEX SILVA/ ESTADÃO

Quando era criança, o artista plástico paulistano Sérgio Fingermann costumava passar o tempo na casa de uma senhorinha interessante que morava no mesmo prédio em que ele, em Higienópolis. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe me levou à Bienal de Arte e me lembro que vi alguns quadros dela expostos lá”, afirma Fingermann. “Então falei: é na casa dela que tomo lanche. Minha mãe não sabia que éramos vizinhos de Tarsila do Amaral.”

Quando a pintora morreu, em 1973, aos 86 anos, Fingermann ficou com alguns objetos como lembrança. “Como eu a visitava sempre, a enfermeira dela acabou me dando algumas peças. Ganhei tintas, paletas, um chapéu e um abajur”, diz. Quarenta anos depois, a filha dele, Elisa Fingermann, dirige a peça ‘O Homem com a Bala na Mão’, da Cia. Contraponto. E o abajur de Tarsila, emprestado pelo artista, compõe a cenografia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 14 de junho de 2013

Tem Twitter? Siga o blog