Inaugurados há um ano, os cinco estúdios das Fábricas de Cultura tiveram 1,2 mil gravações ao longo de 2015 – os agendamentos para este ano já estão abertos. Passaram pelas salas grupos e cantores de todos os estilos musicais. O predomínio, entretanto, foi do hip-hop, do samba e do reggae. A maior parte dos frequentadores tem entre 18 e 29 anos. Cada sessão tem 4h de duração e o serviço é gratuito.