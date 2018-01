Novos olhares

Se tudo correr como o previsto, em cinco anos o complexo da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) deve sair da Vila Leopoldina, na zona oeste. De olho nessa transformação, um prêmio internacional de arquitetura promete recompensas de mais de US$ 100 mil aos melhores projetos para o bairro.

Trata-se da 7ª edição do Schindler Global Award (SGA) – com inscrições abertas até 31/12, pelo site www.schindleraward.com. O certame é destinado a estudantes de todo o mundo, que estejam no último ano de graduação ou de mestrado dos cursos de Arquitetura, Paisagismo, Design ou Planejamento Urbano.

Os participantes precisam trabalhar em equipes pequenas – não mais do que três –, sempre sob a supervisão de um integrante do corpo docente da universidade. Os projetos precisam responder aos desafios da urbanização contemporânea, levando em conta, claro, as características da Vila Leopoldina. Os trabalhos serão julgados por uma equipe de especialistas estrangeiros.