Com mais de 50 grafiteiros, o grupo Coletivo PHA está enchendo de cores 33 pilares de sustentação da Linha 1-Azul do Metrô, entre as Estações Portuguesa-Tietê e Carandiru, na zona norte.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 10 de outubro de 2011

