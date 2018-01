Novo recorde à vista?

__________________________________________

Virou até piada. O filme ‘Medos Privados em Lugares Públicos’ (2006) ficou em cartaz por três anos e meio no Cine Belas Artes – antes do fechamento, em 2011 – e mais quatro semanas após a reabertura, em 2014, já como Caixa Belas Artes. No total, a película francesa foi vista por 63.960 pessoas ali.

Ainda falta muito para chegar ao recorde de ‘Medos Privados…’, mas o argentino ‘Relatos Selvagens’ (2014) já está em cartaz há mais de um ano – com exibições diárias. Dados compilados até o último dia 25/10, mostram que o filme já foi assistido no Belas Artes por 37.702 espectadores.