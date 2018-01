Novo prédio terá cápsula do tempo

Uma cápsula do tempo será enterrada no dia 25 de janeiro de 2018, com mensagens escritas por qualquer pessoa que quiser participar. A ideia é reabri-la somente em 2050. Para participar, há três opções: é possível escrever o texto por meio de site (www.encontrocom2050.com.br), de página do Facebook (fb.com/capsuladotempo2050) ou, para quem preferir um tradicional manuscrito, dá para enviar pelo correio para a Caixa Postal 05978-960.

Vale até endereçar as mensagens para algum parente do futuro (como filhos, sobrinhos, netos…), já que os organizadores da brincadeira prometem que, em 2050, haverá um chamamento público para que o material seja devidamente entregue aos destinatários. Além das cartas, serão acondicionados na cápsula jornais, revistas e fotos que ilustrem a São Paulo atual.

Resistente a abalos, corrosão e qualquer tipo de desgaste, a caixa será enterrada na fundação de um edifício comercial, que será erguido na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste da cidade.