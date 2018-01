Novo ‘bosque’ dos livros

__________________________________________

Inaugurado em 1983 no Parque Ibirapuera, o prédio-sede Bosque da Leitura passa agora por obras de restauração. O espaço ganhará novas portas e janelas, retrofit completo e mudança de layout. Tudo assinado pelo arquiteto João Armentano, em projeto da empresa D2F Engenharia – a obra foi viabilizada em parceria com a ONG Parque Ibirapuera Conservação.

Além da unidade do Ibirapuera, a primeira do sistema, atualmente há outras 12 do projeto Bosque da Leitura espalhadas por parques paulistanos.

Com acervos de literatura e periódicos, funcionam aos domingos, das 10h às 16h, e atendem a uma média de 700 usuários por semana, em cada unidade. Após a reforma, prevista para ser concluída no fim do mês, a unidade do Ibirapuera também passará a ficar aberta aos sábados.