Novo blog na área

Luciana Garbin é editora dos cadernos Cidades e Metrópole do Estadão (minha chefe, portanto). João Emilio Gerodetti é engenheiro e colecionador de fotografias e postais antigos. E eles acabam de inaugurar um novo blog aqui no estadão.com.br: Álbum de Retratos.

“A partir de hoje, vamos fazer um passeio por imagens capturadas em oito décadas – as três últimas do século 19 e as cinco primeiras do século 20 -, que mostram de recordações de viagem a cerimônias religiosas e festas de carnaval”, diz trecho do post de estreia. Um presente para quem gosta de fotografias antigas. Uma visita obrigatória para quem curte História.

