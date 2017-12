Novo app traz tudo sobre o vírus zika

__________________________________________

Lançado pelo portal de saúde Minha Vida, o aplicativo para smartphones Zika Vírus consolida as informações atualizadas sobre o assunto, além de trazer detalhes sobre os sintomas da doença que assombra o País. De acordo com o site, o objetivo principal é “combater os boatos relacionados ao vírus, principalmente sobre a sua relação com outras condições como a microcefalia, a síndrome de Guillain-Barré, a artrogripose, entre outras.”

Grátis, app pode ser baixado tanto para Android quanto para iOS. Mais informações neste link.