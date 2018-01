Nova velha vista

__________________________________________O ângulo é o mesmo que pôde ser observado por tantos paulistanos até os anos 1950 – quando o Casarão Belvedere foi demolido para a construção do Museu de Arte de São Paulo (Masp). O que mudou, é claro, foi a própria cidade, cujo recorte se avista. Depois de obras de restauro, no valor de R$ 840 mil, e viabilizadas graças a uma parceria público-privada, será aberto ao público no dia 23/8, o Mirante 9 de Julho (Baixo do Viaduto Bernardino Tranchesi, 167, Bela Vista, 3111-6342, grátis).

O local terá restaurante, café e uma série de ocupações artísticas. O relógio de uma grife suíça foi doado para ser instalado no local – e deve dar um toque final ao visual.