Nosso pequeno metrô

DO FUNDO DO BAÚ



FOTO: ACERVO ESTADÃO

Comparado com outras metrópoles do mundo, o metrô paulistano é jovem e pequeno. Em 6 de setembro de 1972, um trem da companhia andou pela primeira vez, por alguns metros – era um teste, já que a operação comercial só começaria dois anos mais tarde. Mais de 40 anos se passaram e as linhas são apenas cinco. Quando o metrô entrou em operação, seus trens percorriam, diariamente, 353 km. Hoje, o total percorrido é de cerca de 67 mil km. A foto que ilustra esta nota, datada de 1978, mostra a colocação dos trilhos na Estação da Sé.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 20 de dezembro de 2013

