Nosso Ópera

Inspirado no Ópera de Paris, o Teatro Municipal de São Paulo é a homenagem à França no capítulo de hoje da série Paulistices na Copa.

A casa de espetáculos mais tradicional da cidade foi inaugurada em setembro de 1911 e foi cenário de episódios importantes para a cultura e a sociedade ao longo do século 20 – como a Semana de Arte Moderna. No ano passado, em parceria com meu colega Vitor Hugo Brandalise, tive o prazer de lançar um livro-reportagem com cem histórias do Teatro Municipal de São Paulo.