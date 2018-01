Nossa senhora do filme

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Enquanto o filme ‘Romance Policial’ estiver em cartaz, a santa da foto acima ficará exposta no piso térreo do cinema Caixa Belas Artes. Não, não é alguma promessa. A escultura, feita de cerâmica, foi criada pela artista chilena Tatané Durán – filha de Jorge Durán, diretor do longa protagonizado porDaniel de Oliveira. Ela esculpiu a obra especialmente para o filme, que estreia nesta semana.