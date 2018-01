Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Guiados pelos fotógrafos profissionais do Coletivo Rolê, dez pessoas passaram cerca de 4 horas fotografando um local abandonado de São Paulo, desde as 22h de quinta (31). As imagens foram feitas em trilhos de trem próximos à Estação Barra Funda, na zona este da cidade.

O evento foi promovido pelo Madalena CEI. O Colétivo Rolê tem como missão fotografar a cidade, em linguagem documental.