Nos trilhos da história

DO FUNDO DO BAÚ



FOTO: DIVULGAÇÃO

Um antigo carro utilizado para inspeção de linha (foto), farol de locomotiva, conjunto de manômetros e jogo de alavancas são alguns destaques do acervo do Museu da Companhia Paulista, de Jundiaí, que podem ser conferidos até 4 de maio no saguão da Estação Júlio Prestes (Linha 8 da CPTM), em São Paulo. Também estão expostos documentos, livros e desenhos técnicos de locomotivas e de estações, além de mapas de vias férreas, manuais e uniformes de maquinistas.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de abril de 2014

