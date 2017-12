Nos tempos do rio limpo

DO FUNDO DO BAÚ



Quando o Clube Esperia foi fundado, em 1 de novembro de 1899, o Tietê era um rio limpo que embelezava São Paulo. O clube foi o pioneiro na realização de regatas na capital paulista – a primeira ocorreu em 1903. Às margens do Tietê, a alta sociedade se reunia para acompanhara as competições náuticas e aquáticas. E o cheiro do rio não era insuportável! A foto, datada de 1928, mostra jovens atletas praticando polo aquático. Será que um dia isso será possível de novo?

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de setembro de 2013

