Nos passos da Marquesa

A partir de amanhã (20), todo terceiro sábado do mês é dia de conhecer a São Paulo de Domitila de Castro do Canto e Melo (1797-1867), a Marquesa de Santos. O tour ‘A Antiga São Paulo da Marquesa de Santos’, guiado pelo historiador Paulo Rezzutti, autor do livro ‘Domitila’, levará os participantes pelos pontos da cidade que têm a ver com a história dessa polêmica personagem: o local onde ela morou com os pais, o endereço do seu casamento e até o ponto onde ela foi esfaqueada pelo primeiro marido. Preservada, a residência em que ela morou no fim da vida, o Solar da Marquesa, também será visitada.

Pça. do Patriarca. Amanhã (20) e todo 3º sábado do mês, 9h. Duração de 3h. R$ 15. Inscrições.: www.saopauloantiga.com.br/passeio-marquesa-de-santos



