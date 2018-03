Cinco logradouros da cidade têm criança no nome: as praças Ano Internacional da Criança, Lazer da Criança (ambas no Tremembé), Cantinho da Criança (em Pirituba) e Criança Feliz (Jd. São Luís); e a Rua das Crianças (Ermelino Matarazzo).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.