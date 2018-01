Nomes aos lobos

Dois filhotes de lobo-guará nasceram em 18 de junho no Zoológico e acabam de ser apresentados ao público. A espécie sul-americana, ameaçada de extinção, ocorre principalmente no bioma cerrado, no Brasil.

De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, os pais dos lobinhos, Henrique e Xena – ambos de primeira viagem – “até tentaram criar os filhotes juntos, porém, o macho Henrique não levou muito jeito para ser papai e precisou ser transferido de recinto para garantir o bem estar dos animaizinhos”. “Apesar da inexperiência, Xena tem se mostrado uma mãe dedicada e carinhosa, sendo monitorada diariamente pela equipe técnica do Zoo”, prossegue a nota. “Por serem animais de hábito crepuscular-noturno, é possível observá-los mais ativos no período da tarde, momento em que preferem sair do abrigo e explorar a área aberta do recinto.”

O Zoo está promovendo uma votação online para batizar os filhotes. Há três opções de nomes para cada um:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1 – Baru e Cali

2 – Pequi e Ingá

3 – Maui e Luna

“Baru e Cali são frutos e árvores do Cerrado, local de ocorrência da espécie. Já Maui remente à mitologia Maori e Luna à deusa da Lua na Mitologia Romana”, esclarece a assessoria de imprensa.

Para votar, acesse este link.