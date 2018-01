Noéis tropicais

__________________________________________

Então é Natal… E o Metrô abre, a partir desta quarta (9), uma inusitada exposição de papais noéis, digamos assim, pop. Quem passar pelas estações Consolação, Luz, Sé, Capão Redondo, Largo Treze, São Joaquim, República, Brás, Tamanduateí, Conceição, Santa Cruz e Santana poderá conferir esculturas da exposição de arte urbana ‘Papai Noel Visita o Metrô’, com 12 peças de 1,90m grafitadas por artistas do Projeto Quixote. A mostra vai até 5 de janeiro.

De acordo com o texto de apresentação do projeto, o objetivo é “exibir para o público versões brasileiras e descoladas da figura mais emblemática do Natal, o Papai Noel”. “Os visitantes poderão conferir releituras estilizadas do personagem, de bermuda e camisa de manga curta, com elementos tropicais e tradicionais do verão brasileiro, monumentos paulistanos, paisagens litorâneas, cenas urbanas, tudo isso representado pelos traços do grafite”, prossegue o comunicado.

As obras são assinadas pelos grafiteiros Leon, Felipe Poesia, Gabriel Crock, Cris Rodrigues, Tathy Melo, Wolpy Dirty, Claudio Donato, Otavio Fabro (Ota), Gelson Those, Harry, Ayco Dany e BIG k.o, todos integrantes da Agência Quixote Spray Arte, negócio social do Projeto Quixote.