No museu pela 1ª vez

Levar ou não um bebê ao museu? O centro cultural Casa das Rosas promove em agosto um seminário para discutir os prós e contras das experiências com pimpolhos em instituições culturais. O evento será conduzido pela equipe do Educativo do Museu Lasar Segall, que recentemente ganhou um prêmio do Conselho Nacional dos Museus por conta do projeto ‘Bebês no Museu’.

O seminário está marcado para os dias 6, 7 e 8 de agosto. Estão previstas mesas-redondas com trocas de experiências, oficinas e atividades com nenéns, mamães e papais – tem dança materna, fanzine com bebês, e por aí vai. As inscrições precisam ser feitas até o dia 1º pelo e-mail educativo @ casadasrosas.org.br ou na recepção da Casa das Rosas (Av. Paulista, 37, 3285-6986). O evento é grátis – mas as vagas são limitadas. Mais informações em www.casadasrosas.org.br.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de julho de 2014

