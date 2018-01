O Natal chega mais cedo para usuários da estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô. E vai ser com livros. A partir das 19h desta quinta (15), o metroviário Márcio Moura Lomeli, devidamente caracterizado como Papai Noel, vai distribuir 250 livros no mezanino da estação.

A ação faz parte do projeto Leitura no Vagão, criado pelo programador de softwares Fernando Tremonti.