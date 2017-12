No mercado imobiliário, a vez da periferia

O mercado imobiliário paulistano está se estendendo cada vez mais para fora do centro expandido. Enquanto na década passada o boom do crescimento foram os bairros centrais que estavam subvalorizados, como Pinheiros e Barra Funda, agora a tendência de crescimento está nos bairros mais afastados, já nas bordas do município. Os atuais líderes de crescimento são Cidade Ademar, na zona sul, e São Miguel Paulista e Penha, na zona leste.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 13 de maio de 2013