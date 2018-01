__________________________________________

‘Medo de Quê?’ é a curiosa exposição em cartaz no Espaço de Leitura do Parque da Água Branca, com relatos de soluções infantis para não se sentir sozinho, enfrentar claustrofobia e escapar de outros traumas. Aos sábados e domingos, das 10h às 17h, o local tem sessões de contos de terror.