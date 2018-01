No escurinho dos acervos

A Casa Guilherme de Almeida conta com um espaço exclusivo (e gratuito) para transmissão de filmes: a Sala Cinematographos. No dia 28/10, às 14h30, será exibido ali ‘Vingança’, do japonês Tadashi Imai. Em 11/11, às 14h, é a vez de ‘Cativas: Presas pelo Coração’, filme de Joana Nin que conta a vida de mulheres que têm filhos, maridos ou irmãos no sistema prisional. Já ‘O Perfume da Senhora de Negro’, de Francesco Barilli, tem exibição marcada para o dia 25/11, às 14h20.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.