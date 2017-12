FOTO: DIVULGAÇÃO

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Fundação Ema Klabin oferece, a partir das 14h do próximo sábado, um tour grátis pela casa-museu com informações históricas sobre mulheres que se tornaram referência na cultura paulistana. Mais informações neste link ou no player abaixo:

Paulistices na Rádio Estadão

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 5 de março de 2014