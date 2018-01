No Centro, sobre o Centro

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Entre os cem estabelecimentos comerciais que ocupam o térreo do Copan (Av. Ipiranga, 200, Centro), foi inaugurada recentemente a RenattodSousa Foto Galeria, do fotojornalista que assina RenattodSousa. Ali, expostas ao público e com entrada grátis, não faltam imagens emblemáticas do centro da cidade – como do Edifício Altino Arantes (mais conhecido como prédio do Banespa) e do próprio Copan, entre outros cartões-postais. A galeria abre de terça a sábado, das 11h às 19h, e domingo, das 13h às 18h. Mais informações: 3237-0056.