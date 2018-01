No centro de SP, os hinos dos 32 países desta Copa do Mundo

Clique no player para ouvir coluna veiculada pela rádio Estadão com esta e outras exposições sobre a Copa que podem ser vistas em São Paulo:

Para quem gosta de aproveitar a Copa do Mundo para conhecer mais sobre cultura e história dos outros países participantes, a exposição O Mundo dos Hinos, em cartaz até 15 de agosto na Praça das Artes, no centro de São Paulo, é parada obrigatória. Apesar de pequena, a mostra traz curiosidades de todos os 32 participantes do Mundial.

São dois quiosques – que lembram bolas de futebol gigantes – onde o visitante pode conferir dados históricos e geográficos dos países e ouvir os hinos de cada um. No caso do Brasil, há mais detalhes, que vão da história da bandeira à canção nacional entoada em libras, a linguagem brasileira de sinais, utilizada por deficientes auditivos.

No centro de cada quiosque, uma atração multimídia que tem chamado a atenção de quem passa por lá. Trata-se de um quiz, com perguntas sobre o Hino Nacional. São 30 perguntas diferentes, no total, que aparecem de forma aleatória a cada visitante – que é convidado a responder 10. “Acho que fui bem. Acertei sete”, comemorou a atendente Denise Santos, de 39 anos.

Ela contou que não sabia da exposição mas, de passagem pelo centro para resolver negócios, acabou surpreendida com a instalação. “Amo o nosso Hino, acho maravilhoso”, disse ela, que elogiou muito a montagem.

A brincadeira interativa se torna mais interessante quando as pessoas vão em grupo – porque aí, é inevitável, o clima acaba se tornando de competição. Moradora de São Miguel Arcanjo, no interior paulista, a dona de casa Sheila Cristina Venci, de 39 anos, encarou o quiz ao lado da filha, Jéssica, de 15 anos, e das amigas da filha, Jayne Jardim Proença, de 15 anos, e Ligia Nascimento Izidoro, de 13 anos.

“Estamos de passagem por São Paulo para visitar familiares. E aí viemos passear na região central e nos deparamos com essa exposição”, contou Sheila. “No quiz, fomos mais ou menos. Fizemos cinco pontos”, disse Jéssica.

A exposição O Mundo dos Hinos é uma iniciativa da Fundação Theatro Municipal e do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural.

O Mundo dos Hinos

Até 15 de agosto

Praça das Artes

Av. São João, 281- Centro – São Paulo (próximo às estações Anhangabaú e República do Metrô)

Terça a sábado, das 10h às 19h

Fecha nos dias de jogo do Brasil.

Grátis.