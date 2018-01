No campo adversário (jogo 3: Camarões 1 x 4 Brasil)

Mesmo com a seleção eliminada na primeira fase, a Copa do Mundo foi motivo de alegria para o casal camaronês Victor Macaia, de 47 anos, e Melanito Biyouha, de 43 anos. Poucos dias antes do início do Mundial, eles receberam um telefonema da embaixada camaronesa no Brasil. “Disseram que a seleção estava sem cozinheiro e queriam contratar a Melanito para cuidar do cardápio dos jogadores”, conta Victor.

É por isso que Melanito não assistiu ao jogo de ontem na companhia do marido Victor, dos funcionários – dois deles, camaroneses – e dos clientes – alguns, também camaroneses – na tarde de ontem, no restaurante Biyou’Z, na Alameda Barão de Limeira, região central de São Paulo. “Com isso, já ganhamos vários pontos”, comemora Victor. Eles abriram o restaurante em 2008, três anos após trocarem Camarões pelo Brasil, juntando-se a outros cerca de 200 imigrantes do país que vivem em São Paulo.

“No começo, trabalhávamos com comércio. Comprávamos roupas e calçados brasileiros e levávamos para vender em Camarões”, conta ele. Mas Melanito já era talentosa cozinheira, algo de família mesmo, uma vez que os pais e avós também sempre foram bons de panela. E eles perceberam que apesar de São Paulo se vangloriar de ter restaurantes típicos dos mais variados países, não havia nada ainda que contemplasse a gastronomia africana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Tanto que deu certo que o restaurante tem cardápio africano mas a clientela é muito variada. Brasileiros de todas as cores vêm comer aqui”, diz Victor, apontando para os que se sentavam à mesa na tarde de ontem, pouco antes do jogo.

O menu tem pratos típicos de vários países africanos. De Camarões, há quatro representantes. Macala é um tipo de bolinho de chuva com feijão. DG traz banana da terra frita com legumes e galinha. Ndole leva pasta de amendoim cozida com folha de boldo, banana da terra cozida e carne. Por último, mbongo tchobi é bagre com mbongo, um tempero africano, e mandioca.

Adaptação. “Viver em São Paulo não é difícil. Basta ser honesto e trabalhar direitinho que a vida é fácil por aqui”, avalia Victor. “E o brasileiro convive bem com africanos.”

O casal não abandonou completamente Camarões. Ficam lá ao menos um mês por ano. E os filhos, dois meninos, um de 6 e outro de 13 anos, vivem lá, com os avós. “Vou para lá depois da Copa”, conta Victor.

Mas apesar das idas e vindas ao país natal, ele se considera cada vez mais brasileiro. Tanto que, ontem, vibrou pela seleção brasileira. “Se Camarões ainda tivesse chance, torceria para Camarões. Mas chegamos à última fase em uma situação impossível: mesmo se ganhássemos por 1 milhão a zero, estaríamos fora”, resigna-se. “Então, sou 100% Brasil.”

Na tarde de ontem, o gol de Camarões foi o mais comemorado no restaurante africano. Mas os do Brasil também ganharam aplausos.

Versão ampliada de reportagem publicada originalmente na edição impressa do Estadão, dia 24 de junho de 2014

Tem Twitter? Siga o blog