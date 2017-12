No Brás, um shopping a céu aberto para sem-teto

__________________________________________

Batizada de “Shopping a Céu Aberto”, uma ação beneficente a moradores de rua vai acontecer neste sábado (2), no Brás. Mais do que receber doações, os sem-teto terão o resgate do direito de escolha – mesmo que seja por meio do corriqueiro gesto de decidir qual peça de roupa quer usar.

Todas as doações serão dispostas em um caminhão organizado como se fosse uma loja. Ali, os beneficiados poderão escolher roupas, sapatos, cobertores, entre outros itens. O projeto é realizado pelo Studio Lab Decor, a empresa de logística RV Ímoa e a Igreja Evangélica Kyrios.

Voluntários são bem-vindos – e podem doar itens para serem revertidos aos sem-teto, ou qualquer quantia em dinheiro.

Shopping a Céu Aberto

Sábado, dia 2.

Rua Jairo Góis, 33, Brás.

Local para recebimento de doações: Rua Heliodoro Ébano Pereira, 267, Água Branca. Informações: 2507-9430.