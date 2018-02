No balanço do museu

FOTO: DIVULGAÇÃO

Quem visitar o Museu da Casa Brasileira (Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Itaim Bibi, 3032-2564) de amanhã (26) a 8 de junho vai poder brincar de balanço. Isto porque no jardim da instituição estará a instalação ‘NoAr’, da arquiteta e designer Carol Gay. Feito de refugo industrial, com descartadas bexigas de borrachas de pneus, o brinquedo deve mexer com as memórias de infância daqueles que se aventurarem balançar ali. A instalação é parte da edição 2014 do BoomSPDesign – Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Arte.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de abril de 2014

