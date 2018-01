No Arqui, lixo vira adubo

_____________________

Novidade ecologicamente correta no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, instituição de ensino da Vila Mariana: a escola comprou um equipamento próprio para fazer o processo de compostagem, transformando todo o lixo orgânico em adubo.

De acordo com a assessoria de imprensa do colégio, o procedimento “serve para melhorar a jardinagem e estimular práticas sustentáveis nas casas do alunos”. Com isto, prossegue o órgão, o Arqui “reafirma seu compromisso com o meio ambiente, motivando alunos, colaboradores e toda a comunidade escolar a exercer a cidadania plena a partir de um projeto de gestão de resíduos e coleta seletiva”.

Na escola circulam 7 mil pessoas por dia, o que acarreta uma produção diária de 80 quilos de lixo orgânico.