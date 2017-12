Neve de mentira

Vira e mexe alguém afirma que já nevou em São Paulo. A célebre história diz que flocos de gelo cobriram a Avenida Paulista em agosto de 1918. O Paulistices foi revirar os registros meteorológicos da época. Realmente, fez muito frio: o mesmo 1,2ºC negativo registrado pela estação atual do IAG em três ocasiões. Entretanto, nos manuscritos dos observadores da antiga estação da Paulista, a informação é clara: não foi neve e, sim, geada (em dois dias seguidos, 25 e 26 de agosto de 1918). “Enquanto a neve ‘cai’, a geada se forma na superfície. E o fato de que não havia nebulosidade no dia, conforme atestam os registros, é a prova de que realmente não poderia ter sido neve”, explica a meteorologista Samantha Martins, do IAG.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.