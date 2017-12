Nem documento

Geralmente as pessoas procuram uma das 70 unidades do Poupatempo para sair de lá com um documento novo. Mas são muitas as que perdem documentos nesses postos. De acordo com balanço divulgado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp, este é o item que lidera o ranking das coisas perdidas na rede. Os dados são referentes aos últimos seis meses, quando entrou em operação um sistema que permite que os usuários verifiquem se seu ‘perdido’ foi ‘achado’, pelo site da instituição: www.poupatempo.sp.gov.br.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde então, já foram computados 2.050 registros de itens. Deste total, 731 são documentos pessoais e 136, documentos de veículos. Outros campeões na lista são cartões de crédito (199 registros), carteiras (93), óculos (90), contas de consumo (84), eletrônicos ou celulares (81), peças de vestuário (74), chaves (56), joias ou bijuterias (41) e guarda-chuvas (36). A lista tem também registros curiosos: bicicleta, aliança, bengala, chip de celular, absorvente feminino, desodorante, chupeta, capacete, bíblia e calçados.

Confira fotos de alguns itens esquecido nas unidades:

Veja mais neste link.