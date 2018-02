OLHA SÓ…



Em comemoração ao centenário do dramaturgo Nelson Rodrigues, o Sesi promove uma mostra de cinema com títulos da obra do escritor e dramaturgo. As sessões, grátis, ocorrem de quinta a domingo, no Centro Cultural Fiesp – Ruth Cardoso (Av. Paulista, 1.313. Informações e programação pelo 11 3146-7405).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 26 de novembro de 2012

