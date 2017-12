Negócios redondos

DO FUNDO DO BAÚ

FOTO: DIVULGAÇÃO

A história da BM&FBovespa começou em 1890, quando foi criada a então Bolsa Livre de São Paulo. A foto acima mostra um dos períodos mais charmosos da casa: de 1934 até o início dos anos 60, quando os negócios eram realizados na ‘corbeille’, um balcão circular ao redor do qual se sentavam os corretores oficiais. Foi na época em que a instituição funcionava no Palácio do Café, no Pátio do Colégio, e se chamava Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. A imagem é uma das expostas na mostra ’50 anos da Organização Internacional do Café’, em Santos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Museu do Café. R. XV de Novembro, 95, Santos. 2ª a sáb., 9h/ 17h; dom., 10h/17h. De 11/12 a 31/3/14. R$ 5.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 29 de novembro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog